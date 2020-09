Russell Crowe e la rabbia che uccide: un virus sociale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il raptus di rabbia omicida ricorda quello che ventisette anni fa vide Michael Douglas scatenare l’inferno sulle highway intasate di Los Angeles. Il film era “Un giorno di ordinaria follia” (Falling Down). Ma il Russell Crowe di “Il giorno sbagliato” ha più analogie con il trunk metaforico di “Duel”, che mezzo secolo fa impose il talento di un giovanissimo Steven Spielberg.C’è un grumo di furia cieca, senza nome e senza volto, che può coagularsi senza preavviso, alimentato da mille rivoli, sul più futile dei pretesti. Negli Usa è cronaca nera ordinaria, ma il virus contagia l’intero Occidente. Ecco perché non concordo con buona parte della critica americana, che ha liquidato questo film di Derrick Borte (in originale ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il raptus diomicida ricorda quello che ventisette anni fa vide Michael Douglas scatenare l’inferno sulle highway intasate di Los Angeles. Il film era “Un giorno di ordinaria follia” (Falling Down). Ma ildi “Il giorno sbagliato” ha più analogie con il trunk metaforico di “Duel”, che mezzo secolo fa impose il talento di un giovanissimo Steven Spielberg.C’è un grumo di furia cieca, senza nome e senza volto, che può coagularsi senza preavviso, alimentato da mille rivoli, sul più futile dei pretesti. Negli Usa è cronaca nera ordinaria, ma ilcontagia l’intero Occidente. Ecco perché non concordo con buona parte della critica americana, che ha liquidato questo film di Derrick Borte (in originale ...

HuffPostItalia : Russell Crowe e la rabbia che uccide: un virus sociale - Insidetheshowit : Il Giorno Sbagliato con Russell Crowe, nuova clip, dal 24 Settembre al cinema - - movietele : Dimmi che cosa vuoi: clip dal film Il Giorno Sbagliato con Russell Crowe | Video | - snuffle_21 : The next three days è il mio film preferito, l’interpretazione di Russell Crowe è commovente - Cinetvlandia : #RussellCrowe arriva al cinema con il film Il giorno sbagliato. Il nostro podcast recensione sul film in anteprima… -