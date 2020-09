Roma, Tredicine in carcere per il ‘racket delle bancarelle’: estorti anche i sussidi Covid (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – Un sistema che andava avanti, secondo chi indaga, dal 2006, e iniziato a sgretolarsi nel 2018 quando qualcuno ha deciso di denunciare: un ambulante originario del Bangladesh, che aveva subito pressioni per il suo posto vendita. Un traffico di permessi, gestito da un’associazione a delinquere, contestata da chi indaga, tenuto in piedi grazie all’aiuto di due funzionari comunali. Leggi su dire (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – Un sistema che andava avanti, secondo chi indaga, dal 2006, e iniziato a sgretolarsi nel 2018 quando qualcuno ha deciso di denunciare: un ambulante originario del Bangladesh, che aveva subito pressioni per il suo posto vendita. Un traffico di permessi, gestito da un’associazione a delinquere, contestata da chi indaga, tenuto in piedi grazie all’aiuto di due funzionari comunali.

ilpost : 18 persone sono state arrestate a Roma con l’accusa di controllare le autorizzazioni per il commercio ambulante - Agenzia_Ansa : #Racket delle bancarelle a #Roma, 18 arresti. In manette anche ex funzionario #Comune e due della famiglia Tredicin… - Tg3web : 18 arresti a Roma nell’ambito di un’inchiesta sul racket delle autorizzazioni per le bancarelle. In manette pubblic… - ldibartolomei : A Roma, hanno arrestato un pezzo di clan Tredicine, diversi pubblici ufficiali e alcuni sindacalisti. Ad arrestarli… - eughen61 : @AndrevoAndrea @virginiaraggi E voi pensate ai Tredicine, cacciati da Marino, e che Virginia vostra ha fatto rientr… -