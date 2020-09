Mittal Taranto, stop sciopero di domani: 'C'è impegno ministro Patuanelli' 'Nessun licenziato in Ilva As' (Di mercoledì 23 settembre 2020) Taranto - I sindacati dei metalmeccanici hanno deciso di sospendere lo sciopero dei lavoratori dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto previsto per domani. E' quanto riferiscono Fiom, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 23 settembre 2020)- I sindacati dei metalmeccanici hanno deciso di sospendere lodei lavoratori dello stabilimento siderurgico Arcelordiprevisto per. E' quanto riferiscono Fiom, ...

Ales_Pensa : RT @LaGazzettaWeb: Mittal Taranto, stop sciopero di domani: «C'è impegno ministro Patuanelli» «Nessun licenziato in Ilva As» - LaGazzettaWeb : Mittal Taranto, stop sciopero di domani: «C'è impegno ministro Patuanelli» «Nessun licenziato in Ilva As» - NoiNotizie : Per il siderurgico Arcelor Mittal di #Taranto 'passo in avanti' nell'incontro al ministero, secondo il sindacato… - AntonelloPicc : RT @LaGazzettaWeb: Mittal Taranto, Patuanelli: «Serve sostenibilità su tutti i fronti» - LaGazzettaWeb : Mittal Taranto, Patuanelli: «Serve sostenibilità su tutti i fronti» -