Michele Emiliano vince e ora c’è chi gli chiede di convincere

NAPOLI – Lunedì sera la gioia per la rielezione, oggi quella per la richiesta di archiviazione della procura di Foggia per insussistenza del fatto in un procedimento in cui era accusato di corruzione. L'autunno è una bella stagione per Michele Emiliano che si è (ri)svegliato sindaco di una Puglia che non si lega e non si fitta, dove il 46,78% di chi si è recato alle urne tra domenica e lunedì lo ha preferito portandolo sul podio ovunque, tranne che a Brindisi. E' quella appena iniziata la stagione in cui Emiliano si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa quando alla domanda se aveva qualcosa da dire a Renzi, ha risposto: "A uno che prende l'1% in Puglia cosa vuole che gli possa dire...". E se oggi ancor si commenta di Pierluigi Lopalco, l'epidemiologo testimonial della lista civica 'Con Emiliano' eletto consigliere con quasi 15mila voti ed investito del ruolo di prossimo assessore regionale alla Sanità, domani ed i giorni a venire, archiviata mediaticamente la competizione elettorale vinta quasi a sorpresa, il presidente della giunta dovrà rispondere puntualmente a chi come gli industriali pugliesi si definiscono apartitici ma non apolitici.

