Mascherine chirurgiche | perché vanno indossate con il lato blu verso l’esterno

(Di mercoledì 23 settembre 2020) “Nella battaglia per contenere il virus l’utilizzo appropriato dei test è una delle leve essenziali. Ad oggi il ‘gold standard’ riconosciuto è il tampone molecolare classico. Noi abbiamo settimana dopo settimana rafforzato le capacità italiane di testare, siamo arrivati ormai alla potenzialità di oltre 100mila tamponi al giorno, prevediamo di aumentare ancora questo numero nelle prossime settimane”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo alla Camera all’interrogazione sui test veloci per la rilevazione del virus Covid-19, con particolare riferimento al relativo utilizzo in ambito scolastico. “Siamo al lavoro come comunità mondiale per lo sviluppo di un vaccino ma è evidente che ancora per alcuni mesi dovremmo resistere con comportamenti corretti, l’uso appropriato ...