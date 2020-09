Lazio, Immobile: “È il momento migliore della mia carriera” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “La Scarpa d’oro era un mio traguardo, un sogno personale, ci sono andato molto vicino un paio d’anni fa ma a causa di un infortunio persi quell’occasione. Quest’anno ci ha provato il Covid a fermarmi ma sapevo che i compagni mi avrebbero aiutato in ogni modo. È la soddisfazione più grande della mia carriera, ma a livello di gruppo ne ho avute tante. Abbiamo vinto tanto con la Lazio e fatto bene anche con la Nazionale, è il momento migliore della mia carriera“. Queste le dichiarazioni del bomber della Lazio, Ciro Immobile che a tre giorni dalla ripresa del campionato racconta le sue sensazioni sulla stagione che sarà. “La Nazionale è il sogno di tutti ma una fortuna per pochi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) “La Scarpa d’oro era un mio traguardo, un sogno personale, ci sono andato molto vicino un paio d’anni fa ma a causa di un infortunio persi quell’occasione. Quest’anno ci ha provato il Covid a fermarmi ma sapevo che i compagni mi avrebbero aiutato in ogni modo. È la soddisfazione più grandemia carriera, ma a livello di gruppo ne ho avute tante. Abbiamo vinto tanto con lae fatto bene anche con la Nazionale, è ilmia carriera“. Queste le dichiarazioni del bomber, Ciroche a tre giorni dalla ripresa del campionato racconta le sue sensazioni sulla stagione che sarà. “La Nazionale è il sogno di tutti ma una fortuna per pochi ...

