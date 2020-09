“Il calcio non è roba da donne e non lo sarà mai”: la risposta di Rai 2 a un hater è da applausi (Di mercoledì 23 settembre 2020) La definizione di hater forse la conoscono tutti, ma è sempre meglio rinfrescarci la memoria: “Chi, in Internet, di solito approfittando dell’anonimato, usa espressioni di odio di tipo razzista e insulta violentemente individui o intere fasce di popolazione” (grazie Treccani.it). Ecco, in questo caso l’hater ha un volto e cognome, ma il punto non è tanto questo quanto il messaggio scritto in risposta al post dell’account Instagram di Rai 2 con cui veniva annunciata la diretta televisiva di Italia-Bosnia, partita valida per le qualificazioni agli Europei di calcio femminile: Vadano a spazzare casa…Il calcio non è roba da donne, e non lo sarà mai. Rai 2 replica così a un hater che ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020) La definizione diforse la conoscono tutti, ma è sempre meglio rinfrescarci la memoria: “Chi, in Internet, di solito approfittando dell’anonimato, usa espressioni di odio di tipo razzista e insulta violentemente individui o intere fasce di popolazione” (grazie Treccani.it). Ecco, in questo caso l’ha un volto e cognome, ma il punto non è tanto questo quanto il messaggio scritto inal post dell’account Instagram di Rai 2 con cui veniva annunciata la diretta televisiva di Italia-Bosnia, partita valida per le qualificazioni agli Europei difemminile: Vadano a spazzare casa…Ilnon èda, e non lo sarà mai. Rai 2 replica così a unche ...

