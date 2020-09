Iacopo Melio, il più votato a Firenze: dall’impegno nel sociale al consiglio regionale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Aiuta chi ha bisogno, ma anche Vorrei prendere il treno. Sono solo alcune delle campagne di Iacopo Melio (alcune di queste diventate veri e proprio progetti editoriali) che lo hanno reso conosciuto al grande pubblico. La sua storia, adesso, si arricchisce di un ulteriore tassello, dal momento che il giornalista e blogger è entrato in consiglio regionale in Toscana: capolista del Pd alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, Iacopo Melio ha ottenuto oltre 11mila preferenze, risultando il debuttante più votato della tornata. LEGGI ANCHE > Martina Dell’Ombra spiega cos’è il reddito di cittadinanza Prima delle elezioni regionali, avevamo intervistato Iacopo Melio, che ci aveva spiegato ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Aiuta chi ha bisogno, ma anche Vorrei prendere il treno. Sono solo alcune delle campagne di(alcune di queste diventate veri e proprio progetti editoriali) che lo hanno reso conosciuto al grande pubblico. La sua storia, adesso, si arricchisce di un ulteriore tassello, dal momento che il giornalista e blogger è entrato inin Toscana: capolista del Pd alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre,ha ottenuto oltre 11mila preferenze, risultando il debuttante piùdella tornata. LEGGI ANCHE > Martina Dell’Ombra spiega cos’è il reddito di cittadinanza Prima delle elezioni regionali, avevamo intervistato, che ci aveva spiegato ...

