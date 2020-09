Governo | Zingaretti | tempo che alleanza dia colpo d' ala

(Di mercoledì 23 settembre 2020) 'E'per tutta la nostradi und'ala per ridare speranza all'Italia e agli italiani'. Lo ha detto Nicolaa Firenze, a margine delle festa per l'elezione di Eugenio Giani ...

Linkiesta : #DiMaio festeggia, #Conte e #Zingaretti hanno passato la nottata, #Salvini non potrà dare la spallata al governo.… - pietroraffa : A che punto siamo con l'abolizione dei Decreti Sicurezza voluti da Salvini? Ieri Zingaretti ha detto che è arriva… - La7tv : #dimartedi Carlo #Calenda: 'Tutti i fondi che non hanno funzionato vanno rimessi insieme nel frattempo che aspettia… - JunipersV : RT @mgmaglie: Anche al #TG4 ahimé 'il PD forte del risultato elettorale passa all'incasso con Zingaretti'.Risultato elettorale #fortedeche?… - valeriosaitta1 : RT @mgmaglie: Anche al #TG4 ahimé 'il PD forte del risultato elettorale passa all'incasso con Zingaretti'.Risultato elettorale #fortedeche?… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti

TGCOM

Se diventi sistema non puoi avere una seconda chance". Zingaretti: "Ora governo è più forte, può mantenere impegni" Sul fronte Pd c' è soddisfazione come ha da subito ribadito il segretario Nicola ...«Non può che far piacere constatare che oggi la politica si fa con le persone e non più con ‘simboli’ di partiti non più rappresentativi delle istanze sociali! Oggi, infatti, è proprio l’affermazione ...