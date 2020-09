Genoa, il report del club: duro lavoro in palestra, Criscito rientra in gruppo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una giornata piena al ‘Signorini’, centro d'allenamento del Genoa che si prepara per la sfida di domenica contro il Napoli. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una giornata piena al ‘Signorini’, centro d'allenamento delche si prepara per la sfida di domenica contro il Napoli.

MondoNapoli : GENOA - Continua la preparazione per il match contro il Napoli, Maran recupera un difensore: il report -… - cn1926it : #Napoli a #CastelVolturno: gli azzurri si preparano per affrontare il #Genoa. Il #report dell’allenamento - sscalcionapoli1 : Genoa, il report medico: Criscito rientra in gruppo mercoledì. Out Cassata #SerieATIM - 100x100Napoli : Il report medico del Genoa, prossimo avversario del Napoli in campionato - tuttonapoli : Genoa, il report medico: Criscito rientra in gruppo mercoledì. Out Cassata -