Francia, troppi tatuaggi: maestro d'asilo cacciato per il suo 'aspetto spaventoso' (Di mercoledì 23 settembre 2020) Fiori colorati in fronte e sulle guance, due caratteri in sanscrito sulla parte destra del volto e i bubli oculari iniettate di inchiostro nero. Questi sono solo alcuni dei tatuaggi che ricoprono gran ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 settembre 2020) Fiori colorati in fronte e sulle guance, due caratteri in sanscrito sulla parte destra del volto e i bubli oculari iniettate di inchiostro nero. Questi sono solo alcuni deiche ricoprono gran ...

Fiori colorati in fronte e sulle guance, due caratteri in sanscrito sulla parte destra del volto e i bubli oculari iniettate di inchiostro nero. Questi sono solo alcuni dei tatuaggi che ricoprono gran ...

Troppi tatuaggi: non può fare il maestro d'asilo

Lui si chiama Sylvain, ha 35 anni e, racconta Le Parisien, è considerato l'uomo più tatuato della Francia ma non potrà più insegnare all'asilo perché secondo i genitori la sua figura spaventa i loro f ...

Lui si chiama Sylvain, ha 35 anni e, racconta Le Parisien, è considerato l'uomo più tatuato della Francia ma non potrà più insegnare all'asilo perché secondo i genitori la sua figura spaventa i loro f ...