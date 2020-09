Flavio Briatore | 70 anni e Silvio Berlusconi 83 Entrambi hanno contratto la malattia | in forme diverse

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Eccomi al Baretto di Milano, da Vincenzo, risotto sublime, una parmigiana che accarezza non solo il palato, ma anche l’anima. Nella penombra delle luci soffuse del giardino, dove solo i congiunti sono vicini, tra gli ospiti c’è Francesco Caltagirone, che abbaglia nel buio con i suoi occhi turchesi esagerati. C’è Tommaso Buti, un tempo fidanzato con Beatrice Borromeo, oggi signora Pierre Casiraghi. Svetta in classe e bellezza l’ex top model Laura Morino con il marito dal fascino esagerato Adriano Teso. Ecco tra gli alberi arrivare uno più alto di tutti, cappello, chioma candida, occhiali azzurri, mascherina chirurgica. «Ma è?», chiedo. «Sì, è lui». Esi va a sedere al tavolo proprio di Buti, da sempre suo amico, seduto con altri signori dai nomi meno ...

HuffPostItalia : Flavio Briatore: 'Il caso Sardegna tutto orchestrato. Solo le discoteche di destra avevano il Coronavirus' - espressonline : È arrivato lo #stupidario di @nonleggerlo! Votate, votate, votate - Corriere : #Briatore: «Chiedere scusa? A chi? E perché, perché dò lavoro? Dovrebbe essere il governo a chiedere scusa a noi im… - zazoomblog : Chi è Leni la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore - #figlia #Heidi #Flavio #Briatore - nonleggerlo : RT @espressonline: È arrivato lo #stupidario di @nonleggerlo! Votate, votate, votate -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

Eccomi al Baretto di Milano, da Vincenzo, risotto sublime, una parmigiana che accarezza non solo il palato, ma anche l’anima. Nella penombra delle luci soffuse del giardino, dove solo i congiunti sono ...Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sempre più vicini. I due si sono molto avvicinati da quando, per vincere la prova settimanale al Gf Vip, hanno dovuto baciarsi in piscina. Un bacio appassiona ...