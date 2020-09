FIFA 21 | Squad Builder Starter con John ed AngryxMiche!

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Finalmente è arrivato il database (almeno in parte) di FUT21 e possiamo inziare a fare qualche ragionamento sugli! Vi propongo l’estratto della live di oggi, 23 settembre, in compagnia del pro-player Angryxmiche, in forza al team Hexon Esports, in cui analiziamo 5Ricordiamo che il nuovo capitolo del titolo calcistico … L'articolo proviene da FUT Universe.

EEA ha svelato, tramite comunicato stampa, tutte i club, le squadre e gli stadi che saranno disponibili in FIFA 21, il prossimo titolo di simulazione calcistica in arrivo il 6 ottobre Abbiamo scoperto ...A poche settimane dalla pubblicazione, attesa per il 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, EA Sports ha ufficializzato la lista delle squadre e degli stadi inclusi in FIFA 21. La ...