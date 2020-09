Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello Vip, parla la moglie: «Voleva divertirsi» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Fausto Leali è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato più volte la parola “Negro”, giudicata razzista. In sua difesa interviene la moglie, Germana Schena. «Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues. E non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente», ha dichiarato la donna in un’intervista a ‘Chi’ in edicola da mercoledì 23 settembre. «Era partito con l’intenzione di divertirsi – aggiunge la moglie del cantante – lui è abituato a stare con i giovani, invece si vede che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 23 settembre 2020)è statodalVip per aver pronunciato più volte la parola “Negro”, giudicata razzista. In sua difesa interviene la, Germana Schena. «Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues. E non è neanche un fascista,in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente», ha dichiarato la donna in un’intervista a ‘Chi’ in edicola da mercoledì 23 settembre. «Era partito con l’intenzione di– aggiunge ladel cantante – lui è abituato a stare con i giovani, invece si vede che ...

trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : Fausto Leali squalificato dal #GFVIP. - fucsina09 : RT @acidulaa: Sono dispiaciuta per Fausto Leali. Non meritava. Non aveva cattive intenzioni. Un po’ sprovveduto, quello sì. #gfvip - rinaldodinino : @24Mattino @paolomieli come mai solo ora si parla di FAUSTO LEALI come presunto razzista mentre per anni lo stesso… -