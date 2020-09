Dear John è il concerto benefico per John Lennon in streaming nel giorno del suo compleanno: Peter Gabriel tra gli ospiti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il concerto benefico per John Lennon, Dear John, arriva alla seconda edizione. A questo giro tutto si svolgerà in streaming su YouTube in diretta dall’Hard Rock Hotel di Londra. Parliamo di evento benefico perché durante la diretta gli spettatori potranno effettuare delle donazioni a War Child UK, organizzazione che distribuisce servizi a favore delle famiglie colpite dalla guerra nelle zone più sensibili del pianeta. Gli ospiti del concerto benefico per John Lennon L’evento è stato organizzato da Sepp Osley dei Blurred Vision e sarà ricco di ospiti. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilper, arriva alla seconda edizione. A questo giro tutto si svolgerà insu YouTube in diretta dall’Hard Rock Hotel di Londra. Parliamo di eventoperché durante la diretta gli spettatori potranno effettuare delle donazioni a War Child UK, organizzazione che distribuisce servizi a favore delle famiglie colpite dalla guerra nelle zone più sensibili del pianeta. GlidelperL’evento è stato organizzato da Sepp Osley dei Blurred Vision e sarà ricco di. ...

Quando si parla di Dear White People le incomprensioni sono sempre dietro l’angolo. Il sarcasmo impietoso e tagliente del lavoro di Justin Simien è infatti il motivo principale per cui questo film (e ...

