Ciclismo | Guillaume Martin | Al Tour gruppo pulito? Non metterei la mano sul fuoco

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Diversi ex ciclisti professionisti non sono convinti della regolarità delde France e del. Il sospetto del doping aleggia nella mente di chi ha guardato le prestazioni dei ciclisti dalla ...

Blasting News Italia

Bologna, 23 settembre 2020 - Diversi ex ciclisti professionisti non sono convinti della ... Del sospetto doping ha parlato anche lo scalatore della Cofidis Guillaume Martin a Le Parisien. Il francese ...In testa alla corsa i battistrada sono dodici: Luke Rowe (Ineos), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale), Sam Bennett e Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step), Jasper Stuyven ( ...