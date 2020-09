Campania, scuole chiuse in molti comuni fino alla prossima settimana. L’elenco completo (Di mercoledì 23 settembre 2020) scuole chiuse in molti comuni fino alla prossima settimana. E’ la decisione adottata in queste settimane e negli ultimi giorni per consentire le operazioni di sanificazione negli istituti scolastici dopo le elezioni o i lavori di riadeguamento per la normativa anti-covid. Campania, scuole chiuse in molti comuni: l’elenco completo Gli ultimi sindaci in ordine di … L'articolo Campania, scuole chiuse in molti comuni fino alla prossima settimana. L’elenco completo ... Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 23 settembre 2020)in. E’ la decisione adottata in queste settimane e negli ultimi giorni per consentire le operazioni di sanificazione negli istituti scolastici dopo le elezioni o i lavori di riadeguamento per la normativa anti-covid.in: l’elencoGli ultimi sindaci in ordine di … L'articoloin. L’elenco...

