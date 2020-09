Berlinguer | «Un fraintendimento su De Laurentiis e il coronavirus» Fermerà la querela del Napoli? VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ieri sera, praticamente a mezzanotte, al termine della puntata di CartaBianca su Raitre, Biancaè tornata sulle accuse mosse a Denella puntata precedente. Deera stato accusato e sbeffeggiato da lei e Mauro Corona, considerato come un untore consapevole all’assemblea di Lega Serie A, lei aveva detto che si era presentato in Lega con la febbre alta, adducendo invece l’alibi delle ostriche. Il tema era tornato due volte nel corso della puntata. Parole che avevano provocato la rabbia delche si è messo al lavoro con i legali per muovere una eventualenei confronti della trasmissione e della Rai. Ieri sera, la conduttriceè tornata sul tema parlando di, con le ...