BCE | Mersch | “Nessun peggioramento prospettive Pepp misura temporanea”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Da inizio settembre, ovvero da quando la Banca centrale europea ha deciso di mantenere la politica invariata, ledi crescita e inflazione nell’Eurozona non si sono deteriorate. È quanto ha affermato il membro del Consiglio della Bce Yvesin una intervista a Bloomberg. “Sulla base dei nuovi dati in arrivo – ha spiegato– penso che nulla indichi un ulteriore deterioramento, almeno non sul fronte dei prezzi e della produzione”. Uno scenario, rispetto al quale, l’esponente della Bce ha sottolineato la natura temporanea delle misure di emergenza. “Ilè eccezionale e quindi temporaneo. Abbiamo sempre detto che è legato alla valutazione del Consiglio direttivo su quanto tempo ci colpisce questa pandemia” ha ...

PazzoPerDomani : RT @GioFaggionato: Con Mersch e Panetta la divisione tra falchi e colombe dentro alla Bce continua a essere anche una differenza tra giuris… - GioFaggionato : Con Mersch e Panetta la divisione tra falchi e colombe dentro alla Bce continua a essere anche una differenza tra giuristi e economisti -

Ultime Notizie dalla rete : BCE Mersch

Il Messaggero

(Teleborsa) - Da inizio settembre, ovvero da quando la Banca centrale europea ha deciso di mantenere la politica invariata, le prospettive di crescita e inflazione nell'Eurozona non si sono deteriorat ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 set - Le misure di emergenza varate dalla Banca centrale europea in risposta alla pandemia di coronavirus "sono state create per arginare la crisi", motivo ...