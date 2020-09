Atp Amburgo 2020 | avanzano Tsitsipas e Bautista Agut | Bublik elimina Auger-Aliassime

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Si chiude la prima giornata dedicata agli ottavi di finale dell’Atp 500 di. Dopo il ritiro di Benoit Paire a vantaggio di Casper Ruud avvenuto in mattinata, il cileno Cristian Garin si è imposto in due set 6-3 7-6(3) sul tedesco Yannick Hanfmann, mentre Stefanosnon ha avuto problemi a sbarazzarsi del britannico Daniel Evans con il punteggio di 6-3 6-1. Nel primo pomeriggio il russo Andrej Rublev ha superato in tre set 6-1 3-6 6-2 lo statunitense Tommy Paul, a seguire è stata la volta del kazako Alxanderche, a sorpresa, hato con un netto 6-4 6-2 il canadese Felix. A chiudere il programma è stato il match tra Robertoe la rivelazione degli Internazionali ...

MercRF : RT @sportface2016: Benoit #Paire è risultato nuovamente positivo al #COVID19, ma è sceso in campo ad Amburgo contro Casper #Ruud https://t… - MercRF : RT @lorenzofares: non è durata mezz'ora, ma ho sbagliato solo di 16 minuti ?? sul 64 20 Paire ???? si ritira e lascia frettolosamente il campo… - Ubitennis : ATP 500 Amburgo: I big si confermano, male Auger-Aliassime - sportface2016 : Il programma del #24settembre ad #Amburgo - #Atp #Fognini - Ticinonline : «Sono risultato positivo al Covid-19, ma ad Amburgo l'ATP mi ha lasciato giocare» -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Amburgo

Positivo negli Stati Uniti ad agosto per il torneo di Cincinnati - che però si è giocato a New York - ed escluso dagli Us Open (che sempre a New York si sono giocati). Costretto a rimanere in quarante ...Quella che sarebbe potuta essere una seconda giornata tranquilla del tabellone principale di Amburgo è stata notevolmente movimentata dal caso Paire. Il francese si è ritirato sul punteggio di 6-4 2-0 ...