Antartide, fusione dei ghiacci minaccia New York e Londra. "Processo forse irreversibile" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Uno scenario da film apocalittico, in stile 'The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo'. A prospettarlo uno studio pubblicato in copertina su Nature che conferma la simulazione del progressivo ...

Roma, 23 settembre 2020 - Uno scenario da film apocalittico, in stile 'The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo'. A prospettarlo uno studio pubblicato in copertina su Nature che conferma la sim ...

La fusione dei ghiacci minaccia New York, Londra e Tokyo

Lo conferma la simulazione del progressivo scioglimento dei ghiacci in Antartide, che indica l’avanzare di un processo molto lento ma inesorabile. La ricerca, che ha conquistato la copertina della ...

