About a Song: Vertigine di Levante (Di mercoledì 23 settembre 2020) Vertigine è il nuovo singolo di Levante, una canzone che fa da colonna sonora a Baby, ispirato al mondo di Chiara e Ludovica, le protagoniste della serie. In questo pezzo Levante ha cercato di raccontare di quella sorta di desiderio di amore, attenzione e adrenalina che l’adolescenza porta con sé. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 settembre 2020) Vertigine è il nuovo singolo di Levante, una canzone che fa da colonna sonora a Baby, ispirato al mondo di Chiara e Ludovica, le protagoniste della serie. In questo pezzo Levante ha cercato di raccontare di quella sorta di desiderio di amore, attenzione e adrenalina che l’adolescenza porta con sé.

f4irykth : ITS LITERALLY 3AM I CANT STOP THINKING ABOUT THIS SONG WHY DID HOSHI DO THIS FKCJSJDJSJXJSJFJSKFKEJFJDJCJDJDJJDXJSJ… - about_raffa_ : RT @maliksunxx: siamo tutti d’accordo che nel video di ‘best song ever’ i ragazzi avevano mangiato pane e meraviglia? sennò non si spiega - mrs_plastic_bag : sono troppo curiosa di sapere che cosa canterà ???? conoscendo Mika gli avrà chiesto di cantare Imaginary Love visto… - LadyAileenBook : Una canzone su HARRY POTTER (Italian Song about Harry Potter) ????? Occhiali tondi -

Ultime Notizie dalla rete : About Song About a Song: Vertigine di Levante Vanity Fair.it Chi è Julio Iglesias: vita privata e curiosità sul cantante

Nel 1970, con la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, inizia ad ottenere successo a livello internazionale. Anche in Italia ha conosciuto un grande successo, pubblicando svariati album per ...

PARMALAND di Mauro “Morosky” Moroni / ANIMA & COZZE, DAL SOGNO AMERICANO ALLA REALTA’ DELLA PRIMA DI CAMPIONATO…

(Mauro “Morosky” Moroni) – Come spesso accade, dopo i grandi temporali, dopo la tempesta torna il sereno e, in questo caso, l’arcobaleno è a stelle e strisce americane, ma di colore gialloblu, nel seg ...

Nel 1970, con la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, inizia ad ottenere successo a livello internazionale. Anche in Italia ha conosciuto un grande successo, pubblicando svariati album per ...(Mauro “Morosky” Moroni) – Come spesso accade, dopo i grandi temporali, dopo la tempesta torna il sereno e, in questo caso, l’arcobaleno è a stelle e strisce americane, ma di colore gialloblu, nel seg ...