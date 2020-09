Violento nubifragio su Milano: disagi e allagamenti, guasto in Centrale (Di martedì 22 settembre 2020) Milano, 22 settembre 2020 - Il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Milano, colpita da un Violento nubifragio a partire dalle prime ore del mattino di oggi, martedì 22 settembre. Pioggia e ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 22 settembre 2020), 22 settembre 2020 - Il maltempo si è abbattuto sulla provincia di, colpita da una partire dalle prime ore del mattino di oggi, martedì 22 settembre. Pioggia e ...

CorriereUmbria : Milano, violento nubifragio: allagamenti e treni in ritardo. Monitoraggio dei fiumi #Maltempo #Milano #treni… - Samantha_IT : RT @qn_giorno: Violento nubifragio su #Milano: disagi e allagamenti, guasto in Centrale #maltempo #Lombardia - qn_giorno : Violento nubifragio su #Milano: disagi e allagamenti, guasto in Centrale #maltempo #Lombardia - iconameteo : Ieri un violento #nubifragio si è abbattuto su Rocca di Papa, comune della provincia di #Roma. Le immagini - piobulgaro : ? ULTIMA ORA - VIOLENTO NUBIFRAGIO COLPISCE IL CENTRO ITALIA: allagamenti e disagi, tantissimi i soccorsi in azione… -

Ultime Notizie dalla rete : Violento nubifragio Violento nubifragio su Milano: disagi e allagamenti, guasto in Centrale IL GIORNO Nubifragio si abbatte su Castellabate: fango e detriti invadono la via Del Mare

Il maltempo ha flagellato nella serata di ieri Castellabate. Un violento nubifragio, in particolare, si è abbattuto – come riporta il sito web infocilento.it -sulle frazioni di Ogliastro Marina e San ...

Nubifragio su Castellabate: fango e detriti sulle strade

Violento nubifragio ieri sera su Castellabate e in particolare su Ogliastro Marina e San Marco di Castellabate. La violenta pioggia ha causato non pochi disagi e a peggiorare la situazione ...

Il maltempo ha flagellato nella serata di ieri Castellabate. Un violento nubifragio, in particolare, si è abbattuto – come riporta il sito web infocilento.it -sulle frazioni di Ogliastro Marina e San ...Violento nubifragio ieri sera su Castellabate e in particolare su Ogliastro Marina e San Marco di Castellabate. La violenta pioggia ha causato non pochi disagi e a peggiorare la situazione ...