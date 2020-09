“Vinco perché governo. Non vado in giro a fare comizi”. La stoccata di Zaia a Salvini (Di martedì 22 settembre 2020) Nella vittoria bulgara di Luca Zaia in Veneto, spicca il distacco tra la sua lista personale e i voti raccolti dal partito della Lega. Rieletto per la terza volta con quasi il 76 per cento dei voti. Un dato che fa impressione. Numeri che riaccendono – inevitabilmente – la sfida tutta interna al partito per la leadership, nonostante lui e Salvini abbiano sempre spiegato di avere ruoli e obiettivi diversi. Durante tutta la sua festa, Zaia, il governatore più votato di sempre in Italia, prova a mettere le mani avanti per non agitare la situazione, ma dentro di sé sa che ora qualcosa cambierà. Prima smentire più e più volte qualsiasi contrapposizione con Matteo Salvini: “Ci siamo messaggiati, mi ha fatto i complimenti”. Poi, però, qualcosa tra le righe se la ... Leggi su ilparagone (Di martedì 22 settembre 2020) Nella vittoria bulgara di Lucain Veneto, spicca il distacco tra la sua lista personale e i voti raccolti dal partito della Lega. Rieletto per la terza volta con quasi il 76 per cento dei voti. Un dato che fa impressione. Numeri che riaccendono – inevitabilmente – la sfida tutta interna al partito per la leadership, nonostante lui eabbiano sempre spiegato di avere ruoli e obiettivi diversi. Durante tutta la sua festa,, il governatore più votato di sempre in Italia, prova a mettere le mani avanti per non agitare la situazione, ma dentro di sé sa che ora qualcosa cambierà. Prima smentire più e più volte qualsiasi contrapposizione con Matteo: “Ci siamo messaggiati, mi ha fatto i complimenti”. Poi, però, qualcosa tra le righe se la ...

