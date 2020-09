Uccide il figlio di 11 anni e si suicida, il bimbo colpito mentre dormiva (Di martedì 22 settembre 2020) Andrea dormiva quando il padre gli ha sparato al cuore. Subito dopo l'uomo lo ha abbracciato e ha fatto fuoco contro se stesso. È quanto emerso dalle autopsie eseguite oggi, su richiesta della procura ... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020) Andreaquando il padre gli ha sparato al cuore. Subito dopo l'uomo lo ha abbracciato e ha fatto fuoco contro se stesso. È quanto emerso dalle autopsie eseguite oggi, su richiesta della procura ...

SirDistruggere : Eh ovviamente, uno uccide il figlio di 11 anni e poi si suicida e la colpa sarebbe di... Non arrivano proprio a cap… - Agenzia_Ansa : Uccide il figlio di 11 anni e si spara. La mamma: 'Vigliacco' #ANSA - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: A #Pomeriggio5 parla la nonna del bimbo di 11 anni ucciso dal padre in un omicidio/suicidio - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Ultim'ora, tragedia a Rivara (TO): padre di 47 anni uccide il figlio di 11 e poi se stesso. La madre del bambino urla: 'vi… - leggoit : Uccide il figlio di 11 anni e si suicida, il bimbo colpito mentre dormiva -