Tesla - Musk, le tecnologie del Battery Day arriveranno solo nel 2022 (Di martedì 22 settembre 2020) Le tecnologie che verranno presentate al Battery Day della Tesla non arriveranno sul mercato prima del 2022. A poche ore dall'inizio dell'evento più atteso dell'anno dagli appassionati di auto elettriche, Elon Musk ha smorzato, almeno in parte, l'entusiasmo creatosi nelle ultime settimane per la presentazione in programmai. Secondo varie indiscrezioni, il costruttore potrebbe svelare nuovi accumulatori di energia pensati per essere prodotti senza il supporto di aziende esterne come la Panasonic o la LG Chem: le nuove celle, finora conosciute come Biscuit Tin, avrebbero un diametro di 42 millimetri, il doppio rispetto alle attuali, e garantirebbero migliori prestazioni a fronte di costi di produzione più contenuti. Per la prossima generazione di modelli.

