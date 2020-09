Temptation Island | Davide maschilismo inaccettabile | ma siamo sicuri che il problema sia solo lui?

Leggi su meteoweek

(Di martedì 22 settembre 2020) Daniele Varriale nell’ultima settimana ha scatenato ire e polemiche sui social dopo la messa in onda della prima puntata di ‘’. L’accusa? Frasi maschiliste e poco rispettose nei confronti delle donne. Macosìche ilsia? Ma frasi del genere non dovrebberofar ridere per quanto ridicole? Le frasi … L'articolo, mache ilsia? proviene da www.meteoweek.com.