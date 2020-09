Tasmania, corsa contro il tempo per salvare 180 balene spiaggiate (Di martedì 22 settembre 2020) Prosegue non senza difficoltà la corsa contro il tempo per tentare di salvare il numero più alto di esemplari di balena tra le decine rimaste spiaggiate sulla costa occidentale della Tasmania. In ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 settembre 2020) Prosegue non senza difficoltà lailper tentare diil numero più alto di esemplari di balena tra le decine rimastesulla costa occidentale della. In ...

Ultime Notizie dalla rete : Tasmania corsa Tasmania: corsa contro il tempo per salvare le balene spiaggiate Vanity Fair Italia La strage di balene in Tasmania: 270 rimangono spiaggiate, 90 morte finora

Una vera e propria strage di balene si è verificata lungo la costa occidentale della Tasmania. Un banco di balene è rimasto spiaggiato provocando la morte di decine di animali. In particolare sono alm ...

270 balene spiaggiate, 90 morte: succede in Australia

Un branco di balene sta vivendo ore drammatiche, per quella che ormai sembra una corsa contro il tempo ... L’insenatura in questione, una delle più note della Tasmania, è tristemente famosa per la ...

Un branco di balene sta vivendo ore drammatiche, per quella che ormai sembra una corsa contro il tempo ... L'insenatura in questione, una delle più note della Tasmania, è tristemente famosa per la ...