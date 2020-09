Sky | chiude Gomorra | arrivano Zingaretti | D’Innocenzo | De Luigi

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Su Sky sono in arrivo grandi storie, alcune tratte dalla cronaca, ma anche crime, drama, commedie. Nicola Maccanico, EVP Programming Sky Italia e Nils Hartmann, Senior Director Original Productions Sky Italia, hanno presentato le nuove produzioni Sky Original, tra cui spiccano "Alfredino - Una storia italiana", sulla tragedia di Alfredino Rampi, con Anna Foglietta che interpreta la madre, "Il Re" con Lucanel ruolo del direttore di un carcere tormentato e controverso, la serie con tocchi mistici e fantasy con protagonista Edoardo Pesce, personaggio borderline in "Christian", l`attesissima prima serie scritta e diretta dai fratelli D`Innocenzo, che non ha ancora un titolo ma si sa che avrà per protagonista un investigatore di mezza età "e avrà a che fare con la complessità dello stare al mondo", come hanno spiegato i due registi ...