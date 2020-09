Referendum, per il No hanno votato il Nord e le grandi città. E metà degli elettori Pd (Di martedì 22 settembre 2020) Il risultato era scontato e lo è apparso ancora di più alla pubblicazione degli exit poll e poi delle proiezioni. Eppure, se la battaglia tra il Sì e il No non è neppure cominciata, ci sono parecchi elementi interessanti nella consultazione referendaria che ha confermato il taglio dei membri del parlamento di Camera e Senato. Secondo l’Istituto di studi e ricerche Cattaneo, che ha elaborato un’analisi sui primi flussi elettorali, nelle grandi città gli elettori del M5s si sono dimostrati compatti sul Sì (che ha stravinto), e questo forse poteva essere prevedibile. Meno banale l’atteggiamento di chi vota Pd. Un fronte diviso tra Sì, No e astensionismo, ma dove il Sì ha convinto addirittura un elettore su due, con buona pace dei dirigenti che fantasticavano di una ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Il risultato era scontato e lo è apparso ancora di più alla pubblicazioneexit poll e poi delle proiezioni. Eppure, se la battaglia tra il Sì e il No non è neppure cominciata, ci sono parecchi elementi interessanti nella consultazione referendaria che ha confermato il taglio dei membri del parlamento di Camera e Senato. Secondo l’Istituto di studi e ricerche Cattaneo, che ha elaborato un’analisi sui primi flussi elettorali, nellecittà glidel M5s si sono dimostrati compatti sul Sì (che ha stravinto), e questo forse poteva essere prevedibile. Meno banale l’atteggiamento di chi vota Pd. Un fronte diviso tra Sì, No e astensionismo, ma dove il Sì ha convinto addirittura un elettore su due, con buona pace dei dirigenti che fantasticavano di una ...

hanno votato No al referendum contro l’indicazione piuttosto tortuosa del segretario Zingaretti per il Sì di Di Maio e la compagnia grillina. È un contrasto sin troppo palese. A questo punto “il Sì ...

Seggi aperti fino alle 15, poi al via lo spoglio: Referendum, Regionali e domani le Comunali. Affluenza, i dati per provincia

Seggi nuovamente riaperti in Campania dalle 7 di questa mattina. Si voterà fino alle ore 15. Poi spoglio per il Referndum e a seguire per le Regionali. Da domani mattina alle 9 toccherà alle Comunali.

