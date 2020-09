Pomeriggio 5, la puntata di oggi, 22 settembre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso (Di martedì 22 settembre 2020) Ritorna anche in questa giornata la trasmissione Pomeriggio 5. Una nuova puntata con l’immancabile Barbara d’Urso per tanti argomenti da affrontare, con ospiti in collegamento e opinionisti. Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti Nell’ultima puntata di scena il confronto fra Viola Valentino e Simona Calderone. Viola Valentino ha parlato di “ascensore a tre”, riferendosi al rapporto con il giovane fidanzato Francesco Mango che l’ha tradita con Simona. A quanto parte, oltre a Sara c’è anche Simona, con la quale Mango starebbe da un anno e mezzo. “C’è stato un rapporto serio tra me e Francesco e Viola ne è a ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 settembre 2020) Ritorna anche in questa giornata la trasmissione5. Una nuovacon l’immancabiled’Urso per tanti argomenti da affrontare, conin collegamento e opinionisti.Cinque: quando va in onda,, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti Nell’ultimadi scena il confronto fra Viola Valentino e Simona Calderone. Viola Valentino ha parlato di “ascensore a tre”, riferendosi al rapporto con il giovane fidanzato Francesco Mango che l’ha tradita con Simona. A quanto parte, oltre a Sara c’è anche Simona, con la quale Mango starebbe da un anno e mezzo. “C’è stato un rapporto serio tra me e Francesco e Viola ne è a ...

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio puntata Pomeriggio 5: in streaming puntata di oggi 21 settembre 2020 | video Mediaset SuperGuidaTV Uomini e donne/ Anticipazioni 22 settembre: Biagio e Paolo ancora allo scontro?

Nicola Vivarelli rivuole la sua Gemma Galgani oppure no? A quanto pare sembra che dopo le scuse il loro rapporto finirà qua, almeno per ora. A Uomini e donne la bella Gemma Galgani è destinata ad anda ...

GfVip 5, chi va in nomination. Signorini striglia Franceska ma con Fausto Leali... Oppini nuovo idolo

Ieri sera, Signorini ha ricordato Sandra Mondaini svelando che, dopo la morte di Raimondo, passava i pomeriggi al telefono facendo finta di parlare con il marito: “Ovviamente lui non c’era dall’altra ...

