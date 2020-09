Petrolio e Covid: così gli aerei a terra minacciano le raffinerie (Di martedì 22 settembre 2020) Lo stop prolungato dei voli rischia di essere una condanna a morte per molti impianti. Soprattutto in Europa, dove il settore in crisi da anni potrebbe non avere più tempo Leggi su ilsole24ore (Di martedì 22 settembre 2020) Lo stop prolungato dei voli rischia di essere una condanna a morte per molti impianti. Soprattutto in Europa, dove il settore in crisi da anni potrebbe non avere più tempo

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Covid Petrolio e Covid: così gli aerei a terra minacciano le raffinerie Il Sole 24 ORE Borse europee in rosso, Milano inclusa

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana in profondo rosso per le principali Borse europee che hanno ampliato i cali sulla scia del peggioramento di Wall Street. Sul sentiment degli investitori sono ...

Riad: «Chi punta contro il petrolio si farà male»

Da un lato la domanda di petrolio che fatica a recuperare i livelli pre Covid, dall’altro la disciplina sui tagli di produzione che dopo mesi di estremo rigore è tornata a vacillare. L’Opec a pochi ...

