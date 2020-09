Perisic: «Sono contento di essere tornato all’Inter» (Di martedì 22 settembre 2020) Ivan Perisic, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro della scorsa stagione e di quella nuova Ivan Perisic, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro. Ecco le dichiarazioni del giocatore: BAYERN MONACO – «Ho avuto un anno incredibile: ho vinto tre trofei con una grande squadra. All’inizio non era facile perché ho avuto un pò di problemi con l’allenatore. Poi a febbraio mi Sono rotto la caviglia ma siamo riusciti ad uscire dalla situazione difficile in cui eravamo» INTER – «Sono contento di essere tornato all’Inter, ho ancora due anni di contratto qui. Spero e penso che possiamo fare grandi cose quest’anno» Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Ivan, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro della scorsa stagione e di quella nuova Ivan, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro. Ecco le dichiarazioni del giocatore: BAYERN MONACO – «Ho avuto un anno incredibile: ho vinto tre trofei con una grande squadra. All’inizio non era facile perché ho avuto un pò di problemi con l’allenatore. Poi a febbraio mirotto la caviglia ma siamo riusciti ad uscire dalla situazione difficile in cui eravamo» INTER – «diall’Inter, ho ancora due anni di contratto qui. Spero e penso che possiamo fare grandi cose quest’anno» Leggi ...

