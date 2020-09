Perché non obbligare al vaccino Covid (di G. Forni, L. Savarino, P. Vineis) (Di martedì 22 settembre 2020) (A cura di Guido Forni, socio linceo; Luca Savarino, Università del Piemonte Orientale; Paolo Vineis, Imperial College of London) Il vaccino è una grande speranza per superare la drammaticità dei problemi sanitari, sociali ed economici che la pandemia di Covid-19 sta creando in tutto il mondo. A settembre 2020, secondo i dati della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), sono in via di sviluppo almeno 321 differenti progetti di vaccino, dato che testimonia la formidabile capacità inventiva della odierna ricerca. A soli nove mesi dalla caratterizzazione del virus che causa Covid-19, grazie agli sviluppi tecnologici e agli imponenti finanziamenti, 51 di questi progetti hanno già raggiunto la sperimentazione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) (A cura di Guido, socio linceo; Luca, Università del Piemonte Orientale; Paolo, Imperial College of London) Ilè una grande speranza per superare la drammaticità dei problemi sanitari, sociali ed economici che la pandemia di-19 sta creando in tutto il mondo. A settembre 2020, secondo i dati della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), sono in via di sviluppo almeno 321 differenti progetti di, dato che testimonia la formidabile capacità inventiva della odierna ricerca. A soli nove mesi dalla caratterizzazione del virus che causa-19, grazie agli sviluppi tecnologici e agli imponenti finanziamenti, 51 di questi progetti hanno già raggiunto la sperimentazione ...

borghi_claudio : Sto diventando sempre meno tollerante nei confronti di DeMasi (e mi spiace perchè è simpatico). Ma come fai a dire… - matteosalvinimi : Non smetterò mai di lottare per il futuro dei nostri figli e del nostro Paese, perché credo nell’instancabile forza… - SusannaCeccardi : Se oggi ancora non siete andati a votare, ricordate che potete farlo anche domani lunedì, dalle 7 alle 15. Soprattu… - Rada00563645 : RT @DANTARESFOREVER: Lottare, perché la vita non muore - andre_d_keaton : @ZZiliani D'altra parte, la Juve era a un passo da Suarez, tutto praticamente definito, e poi tutto sfumato improvv… -