PEDRO PEREIRA, L’UOMO DELLE DUE FASI A SERVIZIO DI STROPPA (Di martedì 22 settembre 2020) PEDRO PEREIRA non è esattamente una new entry per la Serie A. Il Crotone, partito con il piede sbagliato in questa nuova stagione, ha scelto un profilo di sicuro interesse che ha già calcato i campi di calcio nostrani e che potrà dare una grossa mano alla manovra di STROPPA. PEREIRA, infatti, è il classico terzino che nel 3-5-2 può coprire tutta la fascia a sua disposizione, ricordando un po’ i compiti del vecchio tornante. Questo perché la principale qualità dell’esterno portoghese è la capacità di saper eseguire discretamente entrambe le FASI: non tira mai indietro la gamba, sa scegliere i tempi dell’intervento; al contempo, ama proporsi per andare al cross, sfruttando un destro niente male per crossare in mezzo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020)non è esattamente una new entry per la Serie A. Il Crotone, partito con il piede sbagliato in questa nuova stagione, ha scelto un profilo di sicuro interesse che ha già calcato i campi di calcio nostrani e che potrà dare una grossa mano alla manovra di, infatti, è il classico terzino che nel 3-5-2 può coprire tutta la fascia a sua disposizione, ricordando un po’ i compiti del vecchio tornante. Questo perché la principale qualità dell’esterno portoghese è la capacità di saper eseguire discretamente entrambe le: non tira mai indietro la gamba, sa scegliere i tempi dell’intervento; al contempo, ama proporsi per andare al cross, sfruttando un destro niente male per crossare in mezzo ...

