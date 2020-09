Lecce | fidanzati uccisi a coltellate | “Ho visto un uomo fuggire di corsa”

(Di martedì 22 settembre 2020) A “Pomeriggio Cinque” parlano i vicini di casa dei due, Daniele De Santis ed Eleonora Manta,nella loro abitazione. Esce allo scoperto un indizio importante. “Hounscendere di corsa le scale con uno zainetto in spalla“. E’ la testimonianza di un vicino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta … L'articolo: “Houndi corsa” proviene da www.meteoweek.com.

tsken_ : Cronaca a #Pomeriggio5: Lecce, fidanzati uccisi accoltellati in un condominio, è caccia al killer!! Il servizio di… - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Proseguono senza sosta le ricerche dell'assassino che domenica sera, a Lecce, ha accoltellato il 33enne Daniele… - stop_fake_news_ : AGI - Proseguono senza sosta le ricerche dell'assassino che domenica sera, a Lecce, ha accoltellato il 33enne Danie… - Agenzia_Italia : Il giallo dell'arbitro e della fidanzata uccisi a Lecce -

Diventa un giallo sempre più fitto ed intricato quello del duplice omicidio avvenuto la sera del 21 settembre a Lecce, circostanza macabra in cui hanno perso la vita l'arbitro di calcio Daniele De ...Il duplice delitto di via Montello, a Lecce, ha scosso il mondo del calcio e dello sport più in generale. Daniele De Santis, ferocemente assassinato insieme alla sua fidanzata Eleonora Manta, è stato ...