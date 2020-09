Johnny Depp: "Io una star di Hollywood? Idea grottesca e mortale" (Di martedì 22 settembre 2020) Nonostante la fama stellare, Johnny Depp non si considera una celebrità di Hollywood, anzi, trova questo pensiero piuttosto pericoloso e grottesco. Johnny Depp rifiuta lo status di star di Hollywood, ipotesi che definisce grottesca e mortale e nonostante la sua fama lo costringa a proteggersi dall'eccesso di affetto delle fan ha come regola di base quella di tenere sempre i piedi per terra. A 57 anni e con una lunghissima carriera alle spalle, Johnny Depp è uno degli attori più amati del pianeta, soprattutto dal gentil sesso. Lui però non ama che gli sia incollata addosso l'etichetta di divo, come ha spiegato durante la conferenza stampa tenuta a San Sebastian (e diffusa da ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020) Nonostante la fama stellare,non si considera una celebrità di, anzi, trova questo pensiero piuttosto pericoloso e grottesco.rifiuta lo status didi, ipotesi che definiscee nonostante la sua fama lo costringa a proteggersi dall'eccesso di affetto delle fan ha come regola di base quella di tenere sempre i piedi per terra. A 57 anni e con una lunghissima carriera alle spalle,è uno degli attori più amati del pianeta, soprattutto dal gentil sesso. Lui però non ama che gli sia incollata addosso l'etichetta di divo, come ha spiegato durante la conferenza stampa tenuta a San Sebastian (e diffusa da ...

doncastervgirl_ : Ah comunque ieri nel supermercato sentivo il profumo che usa sempre Vincenzo....... ma perché tutti usano Savage di… - chocxlat : Il fatto che l'attore a cui si ispira Can sia Johnny Depp non mi stupisce affatto, anzi noto una certa somiglianza:… - guidobuzzati : Blow George Jung - Johnny Depp Ma alla fine ne valeva la pena? Dio santo come è cambiata la mia vita, è sempre… - joeciambello : micky e sara chiaramente le mie partner in crime perché una mi condivide jude law e l'altra johnny depp come spuntino dell'una meno dieci - bIacksIupin : le nuove foto di johnny depp,,,, molto a cui pensare -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Depp Johnny Depp irriconoscibile in Spagna con cappello e mascherina - Foto Tgcom24 TGCOM "Il potere ha bisogno di presunti barbari": il regista Ciro Guerra ci racconta Waiting for the Barbarians

Arriva nelle sale Waiting for the barbarians, adattamento di un romanzo del premio Nobel sudafricano J.M. Coetzee, con un cast di star, ma la costruzione da cinema d’autore, come ci racconta il regist ...

Chiede di usare Photoshop sulla foto del marito: i risultati sono esilaranti

Tutti insieme cantano We are the World per regalare qualche minuto di spensieratezza play 75 • di ViralVideo Finito il processo di Johnny Depp e Amber Heard, ancora qualche settimana per la ...

Arriva nelle sale Waiting for the barbarians, adattamento di un romanzo del premio Nobel sudafricano J.M. Coetzee, con un cast di star, ma la costruzione da cinema d’autore, come ci racconta il regist ...Tutti insieme cantano We are the World per regalare qualche minuto di spensieratezza play 75 • di ViralVideo Finito il processo di Johnny Depp e Amber Heard, ancora qualche settimana per la ...