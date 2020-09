Imma Tataranni: quante puntate, durata e quando finisce (Di martedì 22 settembre 2020) Da martedì 22 settembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1 vanno in onda in replica le puntate di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la serie tv che racconta le avventure del sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera (Basilicata). Donna forte, determinata e piena di risorse, che non fa sconti a nessuno né sul luogo di lavoro né in famiglia; tuttavia la protagonista della fiction possiede un lato dolce e ironico che solo di tanto in tanto lascia emergere… Ma quante puntate sono previste per Imma Tataranni – Sostituto Procuratore? quando finisce? Di seguito tutte le informazioni. quante puntate quante puntate ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020) Da martedì 22 settembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1 vanno in onda in replica ledi– Sostituto procuratore, la serie tv che racconta le avventure del sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera (Basilicata). Donna forte, determinata e piena di risorse, che non fa sconti a nessuno né sul luogo di lavoro né in famiglia; tuttavia la protagonista della fiction possiede un lato dolce e ironico che solo di tanto in tanto lascia emergere… Masono previste per– Sostituto Procuratore?? Di seguito tutte le informazioni....

bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 22 SETTEMBRE 2020: UN MARTEDÌ TRA IMMA TATARANNI, IL MILIONARIO E LA PRIMA DELLO SHOW DI BRIG.… - APAudiovisivi : Stasera in #TV: “Imma Tataranni - Sostituto procuratore' Torna in replica in prima serata su Rai 1 la #fiction tra… - claudiocarmina3 : Sera Tv : Consiglio ....su rai 1 Imma Tataranni Sostituto Procuratore - L'estate del dito (Fiction). La trovo rila… - Mariacasagrand1 : Imma Tataranni - Sostituto procuratore - S1E1 - L'estate del dito - Video - RaiPlay - iroquois1900 : @Gladys82012839 Imma Tataranni sindaco!! -