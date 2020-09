Il caso Suarez s’ingrossa, sarà sentito dai Pm? (Di martedì 22 settembre 2020) L’esame di Luis Suarez nel mirino della procura. La Guardia di Finanza ha proceduto all’acquisizione di documenti negli uffici dell’università per stranieri di Perugia in relazione a presunte irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana, svolta il 17 settembre scorso, dal calciatore uruguaiano Luis Alberto Suárez Diaz, necessaria all’ottenimento della cittadinanza italiana. Suarez, che ha chiuso l’ultima stagione con il Barcellona, pare destinato a lasciare il club catalano. Per settimane l’attaccante è stato accostato alla Juventus e nelle ultime ore, secondo radiomercato, sarebbe vicino all’Atletico Madrid. La moglie di Suarez ha origini italiane e il calciatore, con il passaporto italiano, si assicurerebbe lo status di comunitario anche in leghe ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) L’esame di Luisnel mirino della procura. La Guardia di Finanza ha proceduto all’acquisizione di documenti negli uffici dell’università per stranieri di Perugia in relazione a presunte irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana, svolta il 17 settembre scorso, dal calciatore uruguaiano Luis Alberto Suárez Diaz, necessaria all’ottenimento della cittadinanza italiana., che ha chiuso l’ultima stagione con il Barcellona, pare destinato a lasciare il club catalano. Per settimane l’attaccante è stato accostato alla Juventus e nelle ultime ore, secondo radiomercato, sarebbe vicino all’Atletico Madrid. La moglie diha origini italiane e il calciatore, con il passaporto italiano, si assicurerebbe lo status di comunitario anche in leghe ...

