Fedez: capelli arcobaleno, smalto e pannolini? La nuova mascolinità (Di martedì 22 settembre 2020) Fedez ha sfoggiato su Instagram un nuovo hair look e nuove decorazioni per le unghie mentre, nel frattempo, dimostrava quanto è bravo a cambiare pannolini. Criticato per la sua vita super esposta attraverso i media, per la sua scelta di pubblicare continuamente foto del figlio e a volte anche per la gestione dell’amicizia con Fabio Rovazzi e J-Ax, Fedez ha deciso … L'articolo Fedez: capelli arcobaleno, smalto e pannolini? La nuova mascolinità è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 22 settembre 2020)ha sfoggiato su Instagram un nuovo hair look e nuove decorazioni per le unghie mentre, nel frattempo, dimostrava quanto è bravo a cambiare. Criticato per la sua vita super esposta attraverso i media, per la sua scelta di pubblicare continuamente foto del figlio e a volte anche per la gestione dell’amicizia con Fabio Rovazzi e J-Ax,ha deciso … L'articolo? Lamascolinità è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

LaStampaTV : VIDEO | Fedez presenta il nuovo singolo e cambia colore di capelli - rivia_di : Ma questo idiota si permette di fare morali? Con le unghie dipinte e i capelli colorati con gli acquerelli? Da brav… - louisahoy_ : ho visto adesso i capelli di fedez e porca troia son pazzeschi mado - tia_bisso : Se io adesso commentassi il fatto che Fedez ha i capelli color unicorno e lo smalto passerei per forza per hater, i… - GossipItalia3 : Fedez sempre più eccentrico: nuovo look con i capelli arcobaleno #gossipitalianews -