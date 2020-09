FdI | Il Parlamento è delegittimato Ora Mattarella sciolga le Camere

(Di mercoledì 23 settembre 2020) "Il presidente della Repubblica Sergiodovrebbe sciogliere ledopo il voto di lunedì e domenica", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida. "Prima di tutto c'; un dato politico inequivocabile: quindici Regioni in mano al Centrodestra contro cinque al Centrosinistra, in secondo luogo con la vittoria del Sì al referendum il... Segui su affaritaliani.it

Onorevole Meloni, quanta amarezza le ha lasciato la sconfitta in Puglia? «Ho creduto nella vittoria in Puglia ma non la davo per scontata. Il risultato complessivo per noi è comunque ottimo. Fdi è l’u ..."Prima di tutto c'è un dato politico inequivocabile: quindici Regioni in mano al Centrodestra contro cinque al Centrosinistra, in secondo luogo con la vittoria del Sì al referendum il Parlamento è ...