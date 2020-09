"Dani Alves è stanco del San Paolo: vuole tornare in Europa" (Di martedì 22 settembre 2020) Dani Alves vuole tornare in Europa. A svelarlo e' il portale 'Goal', certo che il 37enne difensore brasiliano, tornato in Brasile un anno fa dal Paris Saint Germain, avrebbe chiesto un incontro con i ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020)in. A svelarlo e' il portale 'Goal', certo che il 37enne difensore brasiliano, tornato in Brasile un anno fa dal Paris Saint Germain, avrebbe chiesto un incontro con i ...

zazoomblog : Dani Alves è stanco del San Paolo: vuole tornare in Europa - #Alves #è #stanco #Paolo: - _brumba_ : @EmaGiulianelli @EdDzeko Io dico... Allegri, Dani Alves, Smalling,Torreira Cavani (o uno di quel livello). Dzeko r… - sportli26181512 : 'Dani Alves è stanco del San Paolo: vuole tornare in Europa': L'ex Juve e Barcellona non sopporterebbe più le criti… - sportface2016 : #DaniAlves vuole tornare in Europa: a un passo dall'addio al San Paolo - dello__98 : @GreenMidnight1 Naturalmente preferisco altro tra i giocatori normali ?? Dani Alves e Marcelo i miei terzini preferiti -