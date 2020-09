Dani Alves, nostalgia canaglia: vuole tornare a giocare in Europa (Di martedì 22 settembre 2020) Voglia d'Europa o probabilmente solo voglia di allontanarsi un po' dal San Paolo e da un ambiente diventato quasi insostenibili. Dani Alves sente la nostalgia del calcio europeo e a 37 anni vorrebbe tentare un'ultima esperienza nel calcio che conta. Stando a quanto riporta Goal, l'ex terzino anche della Juventus, vorrebbe lasciare la sua terra natale dopo poco più di un anno dal ritorno.Dani Alves: voglia d'Europacaption id="attachment 713651" align="alignnone" width="960" Dani Alves (Getty Images)/captionCome detto, Dani Alves vorrebbe tornare a giocare nel calcio europeo. L'ex giocatore anche di Barcellona e Juventus vorrebbe lasciare il Brasile per motivi ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Voglia d'o probabilmente solo voglia di allontanarsi un po' dal San Paolo e da un ambiente diventato quasi insostenibili.sente ladel calcio europeo e a 37 anni vorrebbe tentare un'ultima esperienza nel calcio che conta. Stando a quanto riporta Goal, l'ex terzino anche della Juventus, vorrebbe lasciare la sua terra natale dopo poco più di un anno dal ritorno.: voglia d'caption id="attachment 713651" align="alignnone" width="960"(Getty Images)/captionCome detto,vorrebbenel calcio europeo. L'ex giocatore anche di Barcellona e Juventus vorrebbe lasciare il Brasile per motivi ...

ItaSportPress : Dani Alves, nostalgia canaglia: vuole tornare a giocare in Europa - - marco_rogerio_ : @AncelottiIl In realtà l'ultima volta avevamo Barza terzino bloccato con Dani Alves 'alzato'. ?? Comunque sfondi un… - LBrouchier : @FabrizioRomano Dani Alves news ? - zazoomblog : Dani Alves è stanco del San Paolo: vuole tornare in Europa - #Alves #è #stanco #Paolo: - _brumba_ : @EmaGiulianelli @EdDzeko Io dico... Allegri, Dani Alves, Smalling,Torreira Cavani (o uno di quel livello). Dzeko r… -