Coronavirus, record di contagi nel mondo. Ma i decessi diminuiscono (Di martedì 22 settembre 2020) Il numero di contagi aumenta giorno dopo giorno e sembra non conoscere alcuna sosta. Quello dei morti, invece, rallenta lasciando intravedere segnali di ottimismo. Sono queste le due tendenze descritte dall'ultima fotografia scattata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito alla pandemia di Sars-CoV-2. Detto altrimenti: il Covid continua a circolare con una certa insistenza in … InsideOver.

