Ceccardi? Barbara incivile  Del Debbio? Sui cogl*** Briatore? Ecco che fig*** tratta | tutto lo schifo di Oliviero Toscani

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) Alle sue improponibili porcherie siamo abituati da tempo, così come lui è abituato alle querele per quanto gli esce di bocca. Ma questa volta,, supera se stesso e ogni precedente schifezza. Ovviamente esulta per le regionali che, secondo lui, sarebbero una sconfitta per Matteo Salvini. E oltre agli insulti ai grillini per il loro referendum,quelli al leader della Lega, ai leghisti, a Salvini e a Susanna, la candidata sconfitta in Toscana. Ospite a La Zanzara di Radio 24,afferma: "Laera una, dalla Toscana è venuto un segnale fantastico". E ancora, il fotografo col vizio di odiare aggiunge: "La Toscana è un posto civile e dove c'è civiltà la Lega non va, mentre dove ...