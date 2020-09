Car-Free Day: concorso nei punti E.ON per promuovere la e-mobility (Di marted√¨ 22 settembre 2020) (Milano, 22 settembre 2020) - Milano, 22 settembre 2020- I clienti e i cittadini possono partecipare recandosi, in tutta sicurezza, presso dieci tra i punti E.ON sul territorio per provare a vincere un'e-bike. “Riparti con Energia” è l'iniziativa di E.ON per promuovere la mobilità elettrica e mettere in contatto diretto i consumatori e i cittadini con i punti E.ON presenti sul territorio. Fino al 16 ottobre, i clienti e i cittadini maggiorenni possono recarsi, in tutta sicurezza, nei dieci punti vendita selezionati per partecipare al concorso che mette in palio una e-bike Touring in ogni località. Tra le varie iniziative a cui l'azienda aderisce, tra cui la Settimana della Mobilità Sostenibile e quella dello Sviluppo Sostenibile che ricorrono in tutta Europa, E.ON ... Leggi su liberoquotidiano (Di marted√¨ 22 settembre 2020) (Milano, 22 settembre 2020) - Milano, 22 settembre 2020- I clienti e i cittadini possono partecipare recandosi, in tutta sicurezza, presso dieci tra iE.ON sul territorio per provare a vincere un'e-bike. “Riparti con Energia” è l'iniziativa di E.ON perla mobilità elettrica e mettere in contatto diretto i consumatori e i cittadini con iE.ON presenti sul territorio. Fino al 16 ottobre, i clienti e i cittadini maggiorenni possono recarsi, in tutta sicurezza, nei diecivendita selezionati per partecipare alche mette in palio una e-bike Touring in ogni località. Tra le varie iniziative a cui l'azienda aderisce, tra cui la Settimana della Mobilità Sostenibile e quella dello Sviluppo Sostenibile che ricorrono in tutta Europa, E.ON ...

VanityFairIt : Come vivere una vacanza a zero emissioni #Viaggi - sinigagl : World car free day: al centro dei trasporti devono esserci le persone - sessa_ale : RT @sessa_ale: #CarFreeDay : spegni i motori e accendi la mobilità dolce! Grazie al network @AlpinePearls hai garanzia di sostenibilità in… - sessa_ale : #CarFreeDay : spegni i motori e accendi la mobilità dolce! Grazie al network @AlpinePearls hai garanzia di sostenib… - torinoggi : Scuola Car Free? Inferno d'auto fuori dall'elementare Toscanini, viabilità in tilt [FOTO e VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Car Free Car-Free Day: concorso nei punti E.ON per promuovere la e-mobility Yahoo Finanza NASCAR, le ultime notizie e i rumors

Buongiorno a tutti gli appassionati di NASCAR, a cui proponiamo le ultime notizie ed i rumors che sono circolati in questa settimana. Abbiamo un bel po’ di carne da mettere al fuoco, perciò bando alle ...

Car free day: 5 mete sulle Alpi che puntano tutto sulla sostenibilità

Quando si parla di vacanze car free non si può che partire da un luogo che le auto non le vede neanche col binocolo. Un luogo sospeso sulla valle del Cervino a quota 1815m e che si raggiunge solo a ...

Buongiorno a tutti gli appassionati di NASCAR, a cui proponiamo le ultime notizie ed i rumors che sono circolati in questa settimana. Abbiamo un bel po’ di carne da mettere al fuoco, perciò bando alle ...Quando si parla di vacanze car free non si può che partire da un luogo che le auto non le vede neanche col binocolo. Un luogo sospeso sulla valle del Cervino a quota 1815m e che si raggiunge solo a ...