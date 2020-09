Bimba di 7 mesi muore soffocata: ha ingerito un palloncino sgonfio (Di martedì 22 settembre 2020) Una Bimba di soli 7 mesi è morta ieri pomeriggio a causa di un incidente casalingo: ha ingerito un palloncino con cui stava giocando. In una frazione di secondo la vita di Singh, Bimba di origini indiane di 7 mesi, si è spenta davanti agli occhi attoniti dei genitori. La piccola si trovava in casa, … Leggi su viagginews (Di martedì 22 settembre 2020) Unadi soli 7è morta ieri pomeriggio a causa di un incidente casalingo: hauncon cui stava giocando. In una frazione di secondo la vita di Singh,di origini indiane di 7, si è spenta davanti agli occhi attoniti dei genitori. La piccola si trovava in casa, …

ItalianAirForce : Il Falcon 50 dell'#AeronauticaMilitare decollato da Alghero per il #TrasportoSanitarioUrgente di una bimba di 5 mes… - ItalianAirForce : Una bimba di 5 mesi in imminente pericolo di vita è in volo a bordo di un Falcon 50 dell'#AeronauticaMilitare. La p… - MinisteroDifesa : #21settembre #TrasportoSanitarioUrgente per una bimba di 5 mesi in imminente pericolo di vita ?? - AvvMennillo : Palazzolo, bimba di 7 mesi muore soffocata davanti ai genitori dopo aver ingoiato un... - occhio_notizie : I genitori quando si sono accorti che la figlioletta era diventata cianotica hanno allertato il 112 ma non c'è stat… -