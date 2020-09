Battlestar Galactica: Michael Hogan è semiparalizzato e i fan raccolgono fondi per le cure (Di martedì 22 settembre 2020) La star di Battlestar Galactica Michael Hogan è rimasto semiparalizzato ed i fan stanno raccogliendo fondi per le cure per l'attore, che si era gravemente infortunato ad una convention di fantascienza. Michael Hogan è semiparalizzato e i fan stanno aderendo alla raccolta fondi per aiutarlo: l'attore di Battlestar Galactica è rimasto vittima di un'emorragia cerebrale dopo una caduta e una vicina di casa dell'attore ha aperto una pagina sulla piattaforma GoFundMe per coprire le spese mediche per la riabilitazione. L'incidente è avvenuto lo scorso 17 febbraio quando Michael Hogan è caduto battendo con la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020) La star diè rimastoed i fan stanno raccogliendoper leper l'attore, che si era gravemente infortunato ad una convention di fantascienza.e i fan stanno aderendo alla raccoltaper aiutarlo: l'attore diè rimasto vittima di un'emorragia cerebrale dopo una caduta e una vicina di casa dell'attore ha aperto una pagina sulla piattaforma GoFundMe per coprire le spese mediche per la riabilitazione. L'incidente è avvenuto lo scorso 17 febbraio quandoè caduto battendo con la ...

Susan Hogan, moglie del più famoso Michael Hogan, ha avviato una raccolta fondi online al fine di poter sottoporre a costose cure il proprio marito. L'attore, famoso anche per aver interpetato il colonnello Saul Tigh.

