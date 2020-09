A Taranto torna la mobilitazione degli operai Arcelor Mittal (Di martedì 22 settembre 2020) I lavoratori protestano contro il ricorso eccessivo alla cassa integrazione. Giovedì sciopero dei metalmeccanici con manifestazione a Roma Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 settembre 2020) I lavoratori protestano contro il ricorso eccessivo alla cassa integrazione. Giovedì sciopero dei metalmeccanici con manifestazione a Roma

MarzioMalizia : RT @Phastidio: E dopo il Giorno del Giudizio e le maratone circensi, si torna alla triste quotidianità Ex Ilva, la mobilitazione a Taranto… - Jo66227725 : RT @Phastidio: E dopo il Giorno del Giudizio e le maratone circensi, si torna alla triste quotidianità Ex Ilva, la mobilitazione a Taranto… - dei_alba : RT @Phastidio: E dopo il Giorno del Giudizio e le maratone circensi, si torna alla triste quotidianità Ex Ilva, la mobilitazione a Taranto… - AleSalvi12 : RT @Phastidio: E dopo il Giorno del Giudizio e le maratone circensi, si torna alla triste quotidianità Ex Ilva, la mobilitazione a Taranto… - brumas00 : RT @Phastidio: E dopo il Giorno del Giudizio e le maratone circensi, si torna alla triste quotidianità Ex Ilva, la mobilitazione a Taranto… -