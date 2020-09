Ultime Notizie Roma del 21-09-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno secondo gli exit poll vince il Sì al referendum costituzionale una forchetta del 60-70 4% contro il 36-40 del No nelle regioni sono avanti invece Zaia in Veneto 72 76% la forchetta in Liguria 51 55% acquaroli nelle Marche 47 51 % De Luca in Campania 54-58 che già lì in Toscana 43,5 47,5% la porchetta mentre pari 39 40 3% lo scontro Emiliano affitto in Puglia sono questi Al momento i dati principali del exit poll pubblicato dopo la chiusura dei seggi alle 15 election Dei migranti 26 sbarchi più di uno Allora si sono registrati ieri a Lampedusa dovespot supera le 1000 presenze a fronte di una capienza di 192 solo in serata sono accordati 12 imbarcazioni con 263 profughi a bordo una trentina sono arrivati oggi su una barca alla spiaggia di Torre Salsa ...